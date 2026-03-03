Fix Price может направить на дивиденды за 2025 год до 11 млрд рублей
Этот уровень существенно превышает ориентир, закрепленный в дивидендной политике компании, по которой она будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Рекомендации совета директоров по дивидендам и объявление даты собрания акционеров ожидаются после утверждения РСБУ за I квартал 2026 г.
3 марта Fix Price представил результаты за 2025 г. Выручка сети за прошлый год выросла на 4,3% относительно 2024 г. и достигла 313,3 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 47,8% и составила 11,2 млрд руб. при рентабельности 3,6%.
За год ритейлер увеличил сеть на 701 магазин. Число магазинов под его управлением возросло на 593, франчайзинговых магазинов – на 108. В результате на конец года общее количество магазинов «Фикс прайс» достигло 7818. На 31 декабря прошлого года общая торговая площадь магазинов составила 1,7 млн кв. м.