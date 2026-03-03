Fix Price может направить на дивиденды за 2025 год до 11 млрд рублей

Этот уровень существенно превышает ориентир, закрепленный в дивидендной политике компании, по которой она будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Рекомендации совета директоров по дивидендам и объявление даты собрания акционеров ожидаются после утверждения РСБУ за I квартал 2026 г.