Fix Price может направить на дивиденды за 2025 год до 11 млрд рублей

Торговая сеть Fix Price может направить на дивиденды за 2025 г. до 11 млрд руб., или до 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщил генеральный директор ритейлера Владимир Погонин.

Этот уровень существенно превышает ориентир, закрепленный в дивидендной политике компании, по которой она будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Рекомендации совета директоров по дивидендам и объявление даты собрания акционеров ожидаются после утверждения РСБУ за I квартал 2026 г.

3 марта Fix Price представил результаты за 2025 г. Выручка сети за прошлый год выросла на 4,3% относительно 2024 г. и достигла 313,3 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 47,8% и составила 11,2 млрд руб. при рентабельности 3,6%.

За год ритейлер увеличил сеть на 701 магазин. Число магазинов под его управлением возросло на 593, франчайзинговых магазинов – на 108. В результате на конец года общее количество магазинов «Фикс прайс» достигло 7818. На 31 декабря прошлого года общая торговая площадь магазинов составила 1,7 млн кв. м.

