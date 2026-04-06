Россия увеличила поставки муки в Китай в 2,4 раза за три месяца
Российские экспортеры с января по март 2026 г. нарастили поставки пшеничной муки в Китай в 2,4 раза относительно такого же периода прошлого года до около 45 000 т. Об этом сообщил «Агроэкспорт».
Аналитики центра отметили, что в 2024 г. на КНР приходилось не более 10% от российских поставок муки, в 2025 г. доля составила 14%. За первые три месяца этого года на Китай пришлось свыше 38% от всех отгрузок.
Для Пекина Москва остается ключевым поставщиком пшеничной муки. По данным ГТУ КНР, за два месяца текущего года российские экспортеры обеспечили почти 53% потребностей страны в ее импорте. В 2026 г. Китай останется одним из основных рынков сбыта для поставщиков муки из России.
12 марта «Агроэкспорт» объявил, что в 2025 г. Россия поставила на зарубежные рынки почти 8500 т муки тонкого и грубого помола из соевых бобов на $4 млн. Объем поставок увеличился в 2,7 раза в натуральном выражении и в 2,3 раза в стоимостном. Крупнейшим покупателем муки из соевых бобов стал Китай, который приобрел более 6000 т на $2,7 млн. Также Россия поставляла ее в Белоруссию, Сербию, Армению и Казахстан.