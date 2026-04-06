Россия увеличила поставки муки в Китай в 2,4 раза за три месяца

12 марта «Агроэкспорт» объявил, что в 2025 г. Россия поставила на зарубежные рынки почти 8500 т муки тонкого и грубого помола из соевых бобов на $4 млн. Объем поставок увеличился в 2,7 раза в натуральном выражении и в 2,3 раза в стоимостном. Крупнейшим покупателем муки из соевых бобов стал Китай, который приобрел более 6000 т на $2,7 млн. Также Россия поставляла ее в Белоруссию, Сербию, Армению и Казахстан.