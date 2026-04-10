Бизнес /

«Авито» продлил бесплатную доставку в Дагестан до 1 мая

Ведомости

«Авито» продлил до 1 мая бесплатную доставку товаров в Дагестан и соседние районы, которые пострадали от паводка, сообщила компания.

Местные жители могут заказать товары из специального раздела #яПомогаю с доставкой за 1 руб. В разделе собраны вещи по символической цене или даром. Пользователи разместили более 13 000 объявлений, по которым в республику оформили около 2700 заказов. Наибольшим спросом пользуются взрослая и детская одежда, обувь, игрушки, бытовая техника.

Сервис запустил гуманитарную кампанию в помощь жителям Дагестана 3 апреля. За неделю компания доставила в регион 300 т питьевой воды и сейчас перевозит спецтехнику для помощи в ликвидации последствий ЧС. Для помощи населению и спасательным организациям в Дагестан прибыли сотрудники «Авито», они занимаются приемом и распределением гуманитарных грузов. Сервис также обеспечил транспортировку 17,6 т кормов местным приютам для животных.

Для помощи пострадавшим от наводнения районам и передачи вещей необходимо разместить на платформе объявления с хэштегом #яПомогаю и указать цену от 10 руб. Предложения попадут в раздел помощи Дагестану, получат приоритет в зонах ЧС и возможность бесплатной доставки.

9 апреля адвокатская палата Дагестана объявила о готовности оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам, которые пострадали из-за паводка в республике. Федеральная палата адвокатов сообщила, что пункты оказания помощи созданы в большинстве районов и городов республики. Их перечень и контактные данные адвокатов опубликованы на сайте Адвокатской палаты.

В этот же день глава МЧС Александр Куренков заявил, что в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне повысили уровень режима ЧС с регионального до федерального.

Помощь пострадавшему от паводков региону оказали и другие крупные компании. В частности, «Магнит» отправил в Дагестан несколько крупных партий гуманитарной помощи. Оператор МТС запустил программу поддержки абонентов, пострадавших от паводков. Клиентам из затопленных районов начислили по 500 руб. на счет.

