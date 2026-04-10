Доля структуры Александра Чачавы в Ozon увеличилась до 34,95%
Как отмечается в документе, еще 31,8% принадлежит АФК «Система». Миноритарные акционеры владеют 33,25% акций.
Эти данные актуальны на 1 марта 2026 г. До изменений структуры Чачавы имели долю в 27,71% Ozon.
Чачава закрыл сделку по приобретению 100% АО «О23» летом 2025 г. Компания тогда владела 59 830 028 обыкновенных акций и одной акцией класса А маркетплейса Ozon. Так структуры Чачавы получили контроль над 27,71% уставного капитала маркетплейса. Сумма сделки при этом не раскрывалась.