Доля структуры Александра Чачавы в Ozon увеличилась до 34,95%

Ведомости

АО «О23», которое принадлежит бизнесмену Александру Чачаве, нарастило долю в Ozon до 34,95%, следует из отчета маркетплейса за 2025 г.

Как отмечается в документе, еще 31,8% принадлежит АФК «Система». Миноритарные акционеры владеют 33,25% акций.

Эти данные актуальны на 1 марта 2026 г. До изменений структуры Чачавы имели долю в 27,71% Ozon.

Чачава закрыл сделку по приобретению 100% АО «О23» летом 2025 г. Компания тогда владела 59 830 028 обыкновенных акций и одной акцией класса А маркетплейса Ozon. Так структуры Чачавы получили контроль над 27,71% уставного капитала маркетплейса. Сумма сделки при этом не раскрывалась.

