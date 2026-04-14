Онлайн-продажи бьюти-товаров за два месяца выросли на 16,5%
Онлайн-продажи товаров для красоты и здоровья в российском сегменте e-commerce в январе – феврале 2026 г. увеличились на 16,5% и составили 91,3 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Годом ранее реализация бьюти-товаров падала. В целом по результатам 2025 г. показатель вырос на 1,7% и достиг 563 млрд руб.
Средний чек в категории на внутреннем рынке за два месяца текущего года показал прирост на 16,1% к концу прошлого года и составил около 3600 руб. В сегменте трансграничной торговли показатель сократился на 9,8% до 1000 руб.
Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова указала, что рост интернет-продаж бьюти-товаров в начале года отчасти обусловлен тем, что маркетплейсы стали усиливать эту категорию. Wildberries расширил ассортимент косметики благодаря покупке «Рив Гош» в конце 2025 г., а Ozon с начала этого года запускает свои торговые марки для этой продукции. В Wildberries сообщили, что оборот товаров для красоты у площадки в I квартале вырос на 14% относительно IV квартала 2025 г. В «Ozon селект» рост реализации косметики и парфюмерии оценили в два раза.
Продажи бьюти-товаров в интернете растут и за счет развития онлайн-каналов крупными розничными сетями. По данным «Золотого яблока», в прошлом году доля онлайн-продаж сети увеличилась на 10 п. п. год к году и превысила 60%. У «Л’Этуаль» доля онлайн-продаж выросла до 33% с 29% годом ранее. В «Иль де Ботэ» заявили, что большую часть выручки сети приносят офлайн-продажи, но и онлайн-канал возрос до 22% против 19% в 2024 г. В CDEK.Shopping объем продаж косметики увеличился в 2,2 раза год к году, а количество заказов – в 2,4 раза.
16 марта «Ведомости» со ссылкой на информацию Альфа-банка писали, что общий оборот рынка косметики и парфюмерии за 2025 г. достиг 1,2 трлн руб. По словам отраслевого аналитика по потребительскому сектору финансовой организации Екатерины Тузиковой, показатель вырос на 7–8% год к году. Похожую цифру по объему продаж – 1,3 трлн руб. – назвал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он выразил мнение, что сегмент за год в деньгах увеличился более чем на 15%. По данным компании BusinesStat, в натуральном выражении реализация такой продукции сократилась на 2% до 3,9 млрд ед.