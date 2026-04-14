Онлайн-продажи бьюти-товаров за два месяца выросли на 16,5%

Продажи бьюти-товаров в интернете растут и за счет развития онлайн-каналов крупными розничными сетями. По данным «Золотого яблока», в прошлом году доля онлайн-продаж сети увеличилась на 10 п. п. год к году и превысила 60%. У «Л’Этуаль» доля онлайн-продаж выросла до 33% с 29% годом ранее. В «Иль де Ботэ» заявили, что большую часть выручки сети приносят офлайн-продажи, но и онлайн-канал возрос до 22% против 19% в 2024 г. В CDEK.Shopping объем продаж косметики увеличился в 2,2 раза год к году, а количество заказов – в 2,4 раза.