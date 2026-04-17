Кабмин одобрил продажу долей «Газовым технологиям» в бывших активах Wintershall
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продаже компании «Газовые технологии» долей в ряде газовых активов, ранее принадлежавших немецкой Wintershall Dea. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.
Согласно документу, сделка осуществляется в рамках реализации указа президента РФ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в ответ на действия недружественных государств.
Речь идет о долях в компаниях «Ачим девелопмент», «Ачимгаз» и «Ачим сбыт». Основанием для сделки стала заявка «Газовых технологий» от 23 марта 2026 г. В соответствии с распоряжением 25,01% в «Ачим девелопмент» подлежат продаже за 2,8 млрд руб., 50% в «Ачимгазе» – за 4,7 млрд руб., а 9% в «Ачим сбыте» – за 100 млн руб.
Документ также ссылается на ранее принятые нормативные акты правительства и положения указа президента, регулирующие порядок оценки и продажи долей в уставных капиталах компаний с участием иностранных инвесторов.
В марте правительство России утвердило оценку бывших долей немецкой компании Wintershall Dea в предприятиях «Ачим девелопмент», «Ачим сбыт» и «Ачимгаз» в 7,6 млрд руб.
Wintershall Dea с 2004 г. вместе с «Газпромом» осваивала Уренгойское месторождение газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Корпорация владела 50% АО «Ачимгаз», 25,01% АО «Ачим сбыт» и 25% ООО «Ачим девелопмент». Остальные активы принадлежали ПАО «Газпром». В 2007 г. компании также занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения.
На базе старых АО были зарегистрированы три новых ООО. Все права и обязанности прежних компаний перешли к ним. Доли в «Ачимгазе», «Ачим девелопменте» и «Ачим сбыте» распределятся так: «Газпрому» – пропорционально его текущей доле, новому ООО – доли иностранных участников.
Доли, которые перейдут к новым ООО, будут оценены и предложены к продаже ООО «Газовые технологии». Банк «Россия» учредил эту компанию в Санкт-Петербурге в августе 2023 г.