CNY Бирж.10,964+0,09%MGTS1 090+0,18%ARSA8,16-0,24%IMOEX2 756,38-0,05%RTSI1 164,13-0,05%RGBI120,6+0,28%RGBITR784,5+0,3%
Костин назвал временными сложности «Самолета» с обслуживанием долга

Девелоперу «Самолет» может потребоваться несколько лет, чтобы поправить свое финансовое положение. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

«Достаточно много нашумела ситуация с компанией "Самолет", для которой мы являемся кредиторами, тоже наряду, правда, с тремя-четырьмя другими банками. Но и там мы считаем, что это ситуация временная», – указал Костин (цитата по ТАСС).

Он выразил мнение, что при определенном скоординированном подходе кредиторов и дополнительном усилии их менеджмента девелопер в состоянии в течение нескольких лет выйти на нормальные показатели для обслуживания долга.

4 февраля «Самолет» попросил правительство предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги компания планировала направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен ее акционеры были готовы предоставить государству блокирующий пакет группы с правом обратного выкупа по новой цене.

24 февраля Минфин сообщил, что по итогам заседания с участием банков – кредиторов «Самолета» подкомиссия ведомства по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей сделала выводы, что у компании нет критических проблем. Группе рекомендовали продолжить работу по реализации начатых проектов и принять меры по поддержанию финансовой стабильности.

