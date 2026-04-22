Костин назвал временными сложности «Самолета» с обслуживанием долга
«Достаточно много нашумела ситуация с компанией "Самолет", для которой мы являемся кредиторами, тоже наряду, правда, с тремя-четырьмя другими банками. Но и там мы считаем, что это ситуация временная», – указал Костин (цитата по ТАСС).
Он выразил мнение, что при определенном скоординированном подходе кредиторов и дополнительном усилии их менеджмента девелопер в состоянии в течение нескольких лет выйти на нормальные показатели для обслуживания долга.
4 февраля «Самолет» попросил правительство предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги компания планировала направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен ее акционеры были готовы предоставить государству блокирующий пакет группы с правом обратного выкупа по новой цене.
24 февраля Минфин сообщил, что по итогам заседания с участием банков – кредиторов «Самолета» подкомиссия ведомства по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей сделала выводы, что у компании нет критических проблем. Группе рекомендовали продолжить работу по реализации начатых проектов и принять меры по поддержанию финансовой стабильности.