«Аэрофлот» планирует возобновить рейсы из Москвы в Дубай только с июня

Росавиация отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана 20 апреля. В ведомстве подчеркнули, что специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты российских авиакомпаний в этом регионе.