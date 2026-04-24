«Аэрофлот» планирует возобновить рейсы из Москвы в Дубай только с июня
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы из Москвы в Дубай только с 1 июня, несмотря на снятие ограничений Росавиации. Об этом сообщили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные системы бронирования.
В расписании авиакомпании заявлено по три ежедневных рейса по понедельникам, вторникам и четвергам и по два рейса по средам, пятницам и выходным дням. Стоимость билетов начинается от 21 390 руб. АТОР пишет, что перелет туда-обратно с багажом обойдется в 49 666 руб.
Росавиация отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана 20 апреля. В ведомстве подчеркнули, что специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты российских авиакомпаний в этом регионе.
16 апреля Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить перелеты в Израиль.