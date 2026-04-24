Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,022-0,44%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,46+0,07%RTSI1 167,5+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» планирует возобновить рейсы из Москвы в Дубай только с июня

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы из Москвы в Дубай только с 1 июня, несмотря на снятие ограничений Росавиации. Об этом сообщили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные системы бронирования.

В расписании авиакомпании заявлено по три ежедневных рейса по понедельникам, вторникам и четвергам и по два рейса по средам, пятницам и выходным дням. Стоимость билетов начинается от 21 390 руб. АТОР пишет, что перелет туда-обратно с багажом обойдется в 49 666 руб.

Росавиация отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана 20 апреля. В ведомстве подчеркнули, что специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты российских авиакомпаний в этом регионе.

16 апреля Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить перелеты в Израиль.

Новости СМИ2
