Новые торги по продаже Рижского вокзала пройдут 10 июня

Аукцион по продаже Рижского вокзала запланирован на 10 июня. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные торговой площадки «РТС-тендер». Последний аукцион признали несостоявшимся.

РЖД проведет новый аукцион по продаже Рижского вокзала на фоне «устойчивого интереса» к активу, пояснили в компании. «У инвесторов есть необходимость дополнительной проработки решений с учетом уникальности объекта», – говорится в сообщении.

27 апреля аукцион по продаже здания Рижского вокзала в Москве не состоялся из-за отсутствия заявок от участников. Начальная стоимость лота составляла 4 млрд руб., шаг аукциона – 200,5 млн руб. Торги проводились в электронной форме на повышение цены.

Правительство согласовало продажу здания вокзала 13 февраля, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Здание должны реализовать через открытый аукцион с начальной ценой в размере рыночной стоимости.

Рижский вокзал был открыт в 1901 г., его построили в русском стиле по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, в 2003 г. оно было реконструировано. На вокзале снимали сцены из фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Баллада о солдате», «Вокзал для двоих» и др.

