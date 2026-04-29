Рост мировых авиаперевозок замедлился до 2,1% на фоне войны на Ближнем Востоке
Объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте 2026 г. вырос на 2,1% в годовом выражении. Данный показатель демонстрирует замедление темпов роста, которое обусловлено значительным снижением пассажиропотока из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Общий спрос, измеряемый в пассажиро-километрах (RPK), увеличился на 2,1% по сравнению с мартом 2025 г., тогда как провозная емкость сократилась на 1,7%. Коэффициент загрузки кресел составил 83,6%, увеличившись на 3,1 п.п.
Международные перевозки снизились на 0,6% – впервые с марта 2021 г. Основной причиной стало падение трафика у авиакомпаний Ближнего Востока на 60,8% из-за закрытия значительной части воздушного пространства на фоне конфликта в регионе. При этом за пределами Ближнего Востока спрос вырос на 8%. Генеральный директор IATA Уилли Уолш отметил, что спрос на авиаперевозки продолжает расти, несмотря на геополитические риски.
По его словам, дополнительным фактором риска остаются цены на авиационное топливо. Возможные перебои поставок из стран Персидского залива могут затронуть прежде всего рынки Азии и Европы, а рост стоимости топлива уже начинает отражаться в ценах на билеты.
В региональном разрезе наиболее сильный рост международного спроса зафиксирован в Африке (+19,2%) и Латинской Америке (+12,1%), тогда как Азиатско-Тихоокеанский регион показал рост на 11,5%, а Европа – на 7,7%. В Северной Америке спрос увеличился на 3,7%.
27 марта Bloomberg писало, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана рост цен на авиабилеты на некоторых дальнемагистральных маршрутах между Азией и Европой составил 560%. Резкое подорожание авиаперевозок произошло из-за продолжающихся боевых действий в зоне Персидского залива, ключевого авиационного коридора в мире и региона – поставщика топлива.