Рост мировых авиаперевозок замедлился до 2,1% на фоне войны на Ближнем Востоке

Международные перевозки снизились на 0,6% – впервые с марта 2021 г. Основной причиной стало падение трафика у авиакомпаний Ближнего Востока на 60,8% из-за закрытия значительной части воздушного пространства на фоне конфликта в регионе. При этом за пределами Ближнего Востока спрос вырос на 8%. Генеральный директор IATA Уилли Уолш отметил, что спрос на авиаперевозки продолжает расти, несмотря на геополитические риски.