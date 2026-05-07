Продажи водки в России увеличились на 2,3% за четыре месяца
Розничные продажи водки в России за январь – апрель 2026 г. увеличились на 2,3% относительно такого же периода 2025 г. и составили 23,37 млн декалитров (дал), коньяка – сократились на 1% до 4 млн дал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за четыре месяца выросли на 0,8% и достигли 64 млн дал, спиртных напитков крепостью выше 9% – на 3,6% до 38,34 млн дал, ликероводочных изделий – на 14,6% до 6,45 млн дал. Реализация слабоалкогольной продукции снизилась на 57,7% и составила 273 200 дал.
Продажи виноградного вина за указанный период упали на 1,9% до 17,18 млн дал. Реализация игристых вин показала рост на 4,4% и достигла 6,71 млн дал, напитков брожения – на 0,1% до 210,48 млн дал. Общие продажи пива сохранились на уровне 179,17 млн дал, продажи пива крепостью от 0,5 до 8,6% также не изменились и составили 179,15 млн дал. Реализация пива крепостью более 8,6% снизилась на 11,5% до 19 900 дал, а пивных напитков – на 2,8% до 26,68 млн дал.
Продажи сидра возросли на 31,5% и достигли 3,69 млн дал, медовухи – на 14,9% до 913 900 дал. Реализация пуаре упала на 31,4% и составила 38 200 дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта – на 26,5% до 62 000 дал, ликерных вин – на 4,3% до 390 900 дал, плодовой алкогольной продукции – на 39,4% до 613 300 дал. Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом выросли на 6,6% до 505 800 дал.
По итогам 2025 г. производство водки в России снизилось на 4,2% по сравнению с предыдущим годом и достигло 79,3 млн дал, коньяка – на 13,3% до 8,37 млн дал. В целом производство алкогольной продукции в прошлом году (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) уменьшилось на 5,3% и составило 178,3 млн дал.