FT: ЕС потребовал от авиакомпаний компенсировать отмену рейсов
Авиакомпании должны компенсировать пассажирам отмену рейсов, вызванную ростом цен на топливо, заявил транспортный комиссар ЕС Апостолос Цицикостас в интервью Financial Times.
«Цена авиационного топлива – это причина отмены рейсов. Если рейсы отменяются без чрезвычайных обстоятельств – а цены на топливо не являются чрезвычайными обстоятельствами – компании обязаны компенсировать пассажирам убытки», – сказал он.
Цицикостас отметил, что рост цен на топливо является частью обычной деятельности авиакомпаний. При этом он признал, что ситуация на рынке остается напряженной, но действующие правила ЕС пока позволяют справляться с проблемой.
На этой неделе Еврокомиссия планирует представить новые рекомендации для авиакомпаний и пассажиров на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет FT, проект документа подчеркивает, что разрешение ситуаций, связанными со стоимостью топлива, остается обязанностью самих перевозчиков.
Еврокомиссар также заявил, что Европа «способна поддерживать поставки авиационного топлива в течение длительного времени», несмотря на предупреждения о возможном дефиците керосина. По его словам, многие авиакомпании сейчас сокращают прежде всего малорентабельные рейсы, которые после резкого роста цен на топливо стали убыточными.
22 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в течение пяти–шести недель в Евросоюзе (ЕС) действительно может появиться угроза дефицита авиационного топлива. 29 апреля Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщала, что объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте 2026 г. вырос на 2,1% в годовом выражении. Данный показатель демонстрирует замедление темпов роста, которое обусловлено значительным снижением пассажиропотока из-за конфликта на Ближнем Востоке.