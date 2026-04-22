CNY Бирж.10,965+0,1%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,68+0,11%RTSI1 165,94+0,11%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,2+0,39%
Еврокомиссар признал угрозу дефицита авиационного топлива через 5-6 недель

В течение пяти–шести недель в Евросоюзе (ЕС) действительно может появиться угроза дефицита авиационного топлива. Об этом на пресс-конференции заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Что касается авиационного топлива – именно этот сектор сейчас испытывает наибольшее давление. По оценкам Международного энергетического агентства, уже через пять–шесть недель может возникнуть реальная угроза дефицита. Мы должны серьезно отнестись к этой оценке», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

21 апреля Минэнерго России сообщило, что страна в полном объеме обеспечивает внутренний спрос на авиационное топливо. Дефицита на внутреннем рынке не ожидается, подчеркнуло ведомство. В министерстве уточнили, что производственные мощности и запасы позволяют стабильно покрывать потребности авиаперевозчиков.

20 апреля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что страны ЕС выступят с инициативой по оптимизации распределения авиатоплива между членами объединения. Отмечалось, что блок также хочет «найти альтернативные источники поставок».

В ЕС импортируется примерно 40% авиационного топлива. Половина этого объема поставляется в страны блока через Ормузский пролив, который блокируется Ираном на фоне конфликта с США.

