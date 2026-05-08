Верховный суд подтвердил изъятие холдинга «Главпродукт» в пользу России

Ведомости

Верховный суд РФ отказался пересматривать решение об изъятии холдинга «Главпродукт» в пользу государства. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Судья Елена Борисова рассмотрела кассационные жалобы американских компаний Universal Beverage Company и Universal Company 2000, связанных с бывшим владельцем холдинга Леонидом Смирновым, и не нашла оснований для передачи дела в судебную коллегию по экономическим спорам.

Еще 11 июля 2025 г. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к Universal Beverage Company и акционеру группы Леониду Смирнову. Прокуратура утверждала, что Смирнов вывел около 1,4 млрд руб. на счет в одном из американских банков. В иске также содержалось требование обратить в доход государства ключевые активы холдинга.

Надзорное ведомство заявляло, что в 2022 г. Смирнов присоединился к действиям американских властей, направленным против России. По версии прокуратуры, для вывода средств использовались подконтрольные ему компании «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Главпродукт-патент» и инвестиционная компания «Сокол».

В прокуратуре поясняли, что Смирнов действовал из «чувства мести». Президент РФ Владимир Путин в октябре 2024 г. своим указом передал холдинг «Главпродукт» во временное управление Росимущества. После этого Смирнов пытался блокировать работу временной администрации, отправлял работникам ГК указания не сотрудничать и не предоставлять информацию.

29 июля сообщалось, что «Главпродукт» перешел в собственность России. Владельцем основного юрлица холдинга – «Промсельхозинвеста» – стала РФ в лице Росимущества. А 6 февраля в ЕГРЮЛ появились сведения о передаче холдинга под управление структуры Россельхозбанка «РСХБ-финанс».

