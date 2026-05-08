Верховный суд подтвердил изъятие холдинга «Главпродукт» в пользу России

Еще 11 июля 2025 г. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к Universal Beverage Company и акционеру группы Леониду Смирнову. Прокуратура утверждала, что Смирнов вывел около 1,4 млрд руб. на счет в одном из американских банков. В иске также содержалось требование обратить в доход государства ключевые активы холдинга.