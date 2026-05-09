Минтранс: часть международных рейсов снова выполняется через ростовскую зону
Часть международных рейсов российских перевозчиков снова выполняется через ростовскую зону управления воздушным движением, сообщили в Минтрансе в Мах.
Это позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо, отметили в ведомстве. Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом и Росавиацией формируют программу полетов в южные аэропорты на следующие сутки.
С начала суток 19 российских авиакомпаний выполнили более 300 рейсов в аэропорты юга и из них. Скоплений пассажиров на аэровокзалах нет. Ространснадзор мониторит ситуацию с соблюдением прав граждан.
В ночь с 7 на 8 мая, после вступления в силу объявленного Россией перемирия, ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. По данным Минобороны РФ, с 00:00 до 7:00 мск силы ПВО уничтожили 264 украинских дрона самолетного типа.
Минтранс сообщал, что украинские БПЛА попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. После этого была временно изменена работа регионального центра, отвечающего за управление воздушным движением на юге страны.