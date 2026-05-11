Поставки российской нефти в Индонезию могут начаться в ближайшие недели
Первые поставки российской нефти в Индонезию могут начаться уже в ближайшие одну-две недели. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.
По его словам, соглашение между Индонезией и Россией о закупке российской нефти уже достигнуто, а контракт подписан. «Сейчас речь идет о технической стороне поставок. Возможно, в течение одной-двух недель это уже сможет произойти», – заявил министр журналистам в Джакарте (цитата по «РИА Новости»).
2 мая Лахадалия сообщал, что нефть из России в ближайшее время поступит в Индонезию в рамках усилий по поддержанию национальной энергетической безопасности. Этот шаг также является частью реализации обязательства по импорту 150 млн баррелей нефти из России, которое будет осуществляться поэтапно до конца 2026 г., сообщал Antara News.
7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал в ходе брифинга, что Россия получает большое количество запросов на поставки энергоресурсов на фоне мирового энергетического кризиса.