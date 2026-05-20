Аэрофлот нарастил перевозки между Россией и Китаем до 1 млн пассажиров

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Китай с официальным визитом поздним вечером 19 мая. У трапа самолета его встретил глава министерства иностранных дел Китая Ван И. 20 мая проходит основная программа визита Путина в КНР. Она включает переговоры в узком и расширенном форматах в Доме народных собраний. Предполагается подписание около 40 документов и совместное заявление лидеров. За четверть века товарооборот России и Китая вырос более чем в 30 раз, заявил Путин заявил в ходе переговорах двух стран в узком составе.