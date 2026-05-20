Аэрофлот нарастил перевозки между Россией и Китаем до 1 млн пассажиров
Группа «Аэрофлот», включая авиакомпанию «Россия», по итогам 2025 г. перевезла 1,067 млн пассажиров между Россией и Китаем. Это на 28,6% больше, чем годом ранее, а занятость кресел на китайских направлениях составила 86%. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «Аэрофлота».
За четыре месяца 2026 г. перевезено 482 000 человек, что на 42% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Занятость кресел при этом достигла 91%.
Летнее расписание Группы «Аэрофлот» охватывает 20 маршрутов, связывающих 10 городов России с шестью городами КНР. Полеты выполняются в Пекин, Санью, Шанхай, Гонконг, Гуанчжоу и Харбин из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы и Хабаровска.
Топ-3 востребованных направлений за четыре месяца 2026 г. составили Санья с 184 000 пассажиров, Пекин с 95 000 и Шанхай с 94 000 пассажиров.
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Китай с официальным визитом поздним вечером 19 мая. У трапа самолета его встретил глава министерства иностранных дел Китая Ван И. 20 мая проходит основная программа визита Путина в КНР. Она включает переговоры в узком и расширенном форматах в Доме народных собраний. Предполагается подписание около 40 документов и совместное заявление лидеров. За четверть века товарооборот России и Китая вырос более чем в 30 раз, заявил Путин заявил в ходе переговорах двух стран в узком составе.