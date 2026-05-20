РЖД запустят продажу билетов на электрички с проверкой личности через Мах
РЖД запустит продажу льготных билетов на электрички с проверкой личности через Мах, сообщил глава транспортной компании Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Стенограмма их беседы опубликована на сайте правительства.
«Мы в нашей программе в Год пассажира обновляем инфраструктуру, развиваем цифровые сервисы», – отметил он.
Более 20 млн льготников смогут воспользоваться этой функцией уже в сентябре, заявил Белозеров.
Он напомнил, что РЖД уже проводит эксперимент по посадке на поезд по биометрии на трех направлениях: Москва – Иваново, Москва – Кострома, Москва – Нижний Новгород.