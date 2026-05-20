Росавиация: авиакомпании РФ и Китая выполняют 270 рейсов в неделю между странами

Российские и китайские авиаперевозчики выполняют 270 рейсов в неделю между двумя странами. Об этом сообщили в Росавиации по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, в которых также участвовал глава Минтранса Андрей Никитин.

Стороны отметили положительную динамику сотрудничества в транспортной сфере. Одним из ключевых факторов роста стали пассажирские авиаперевозки. По итогам прошлого года объем перевозок между Россией и Китаем вырос на 27%. За год авиакомпании перевезли более 1,6 млн пассажиров. За первые два месяца 2026 г. пассажиропоток уже превысил 300 000 человек.

«Летний сезон – 2026 демонстрирует еще более активную динамику: авиакомпании двух стран выполняют 270 рейсов в неделю», – отметили в Росавиации.

20 мая МИД КНР сообщил о продлении безвизового режима между Россией и Китаем до конца 2027 г. Решение принято для дальнейшего развития гуманитарных и деловых контактов. Граждане РФ смогут въезжать в Китай по загранпаспорту без визы на срок до 30 дней для туризма, деловых поездок, посещения родственников, участия в обменных программах или транзита.

Спецпредставитель президента РФ Борис Титов после этого заявил, что Россия в ближайшее время примет зеркальные меры в ответ на решение китайской стороны.

