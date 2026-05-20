Росавиация: авиакомпании РФ и Китая выполняют 270 рейсов в неделю между странами

Стороны отметили положительную динамику сотрудничества в транспортной сфере. Одним из ключевых факторов роста стали пассажирские авиаперевозки. По итогам прошлого года объем перевозок между Россией и Китаем вырос на 27%. За год авиакомпании перевезли более 1,6 млн пассажиров. За первые два месяца 2026 г. пассажиропоток уже превысил 300 000 человек.