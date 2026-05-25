Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июне сохранится на уровне мая

Ставка экспортной пошлины на подсолнечное масло из России в июне останется на уровне мая и составит 4650 руб. за тонну, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.



Экспортная пошлина на подсолнечный шрот также сохранится на нулевом уровне. Ставка на масло рассчитана при индикативной цене $1292,3 за тонну (в мае – $1291,8). Пошлина на шрот рассчитана при индикативной цене $196,1 за тонну (в мае – $200,3).