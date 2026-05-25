Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июне сохранится на уровне мая
Ставка экспортной пошлины на подсолнечное масло из России в июне останется на уровне мая и составит 4650 руб. за тонну, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот также сохранится на нулевом уровне. Ставка на масло рассчитана при индикативной цене $1292,3 за тонну (в мае – $1291,8). Пошлина на шрот рассчитана при индикативной цене $196,1 за тонну (в мае – $200,3).
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло действуют в России с 2021 г. (с мая и с сентября соответственно) – до 31 августа 2026 г. включительно. Ставки рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин используется среднеарифметический курс доллара, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
С 1 сентября 2021 г., когда правительство утвердило гибкую экспортную пошлину на подсолнечное масло и шрот, ставка многократно менялась. В августе 2024 г. подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию одобрила продление пошлин на вывоз семян подсолнечника и соевых бобов с сентября 2024 г. по 31 августа 2026 г. – на аналогичный срок планировалось продлить плавающие пошлины на масло и шрот.
В конце августа 2024 г. правительство официально продлило этот срок, уточнив, что ставка на семена подсолнечника установлена в размере 50%, но не менее 32 000 руб. за тонну. В июле 2025 г. правительство временно обнулило плавающие ставки на вывоз подсолнечного масла и шрота до 31 августа 2025 г., чтобы помочь нарастить отгрузки на внешние рынки и поддержать производителей.