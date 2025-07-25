Власти приостановили действие вывозных пошлин на подсолнечное масло
Правительство обнулило плавающие ставки, действующие в рамках вывозных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Эта мера будет осуществляться до 31 августа 2025 г., сообщила пресс-служба кабмина.
Как отметили в правительстве, инициативу о временной отмене ставок высказали представители Масложирового союза РФ. Такое решение, говорится в сообщении, поможет стране нарастить отгрузки соответствующей продукции на внешние рынки, а также поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. По мнению членов кабмина, предложение Масложирового союза было «особенно актуально в преддверии осенних полевых работ».
Правительство уточнило, что рост объемов экспорта масла не отразится на российском внутреннем рынке этой продукции, т.к. он обеспечен в полном объеме и жители страны не встретятся с дефицитом.
Плавающие ставки на вывоз подсолнечного масла и шрота действуют в России с 2021 и 2022 гг. соответственно. Они были необходимы, чтобы простимулировать производителей сохранять необходимую часть продукции на внутреннем рынке и помешать им необоснованно повышать цены для российских покупателей. Правительство привело данные о том, что в июне 2025 г. ставка экспортной пошлины на подсолнечное масло составляла 7119,8 руб. за т, а в июле – 4739,3 руб. за т.