Власти приостановили действие вывозных пошлин на подсолнечное масло

Плавающие ставки на вывоз подсолнечного масла и шрота действуют в России с 2021 и 2022 гг. соответственно. Они были необходимы, чтобы простимулировать производителей сохранять необходимую часть продукции на внутреннем рынке и помешать им необоснованно повышать цены для российских покупателей. Правительство привело данные о том, что в июне 2025 г. ставка экспортной пошлины на подсолнечное масло составляла 7119,8 руб. за т, а в июле – 4739,3 руб. за т.