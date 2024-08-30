Правительство продлило пошлины на экспорт подсолнечника и сои на два года
Правительство России продлило экспортные пошлины на семена подсолнечника и соевые бобы до 31 августа 2026 г. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
На семена подсолнечника ставка установлена в размере 50%, но не менее 32 000 руб. за т, на сою – 20%, но не менее $100 за т. Продлевается и срок действия плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, уточнили в кабмине.
Кроме того, с 1 сентября 2024 г. по 31 августа 2026 г. будут действовать экспортные пошлины на семена рапса. Эта мера вводится взамен временного запрета на вывоз продукции. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за т.
Такие меры приняты «для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции», пояснили в правительстве. Они будут действовать на экспорт российской продукции за пределы ЕАЭС.
23 августа стало известно, что пошлина на экспорт подсолнечного шрота в сентябре 2024 г. будет увеличена до 2880,7 руб. за 1 т против 1869,7 руб. в августе. При этом на подсолнечное масло она останется на нулевом уровне. На этом уровне пошлина на масло держится уже 16-й месяц подряд, с июня 2023 г. Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло – $823,6/т ($798,3 месяц назад), на шрот – $222,3 ($211,2).