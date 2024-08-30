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Правительство продлило пошлины на экспорт подсолнечника и сои на два года

Ведомости

Правительство России продлило экспортные пошлины на семена подсолнечника и соевые бобы до 31 августа 2026 г. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На семена подсолнечника ставка установлена в размере 50%, но не менее 32 000 руб. за т, на сою – 20%, но не менее $100 за т. Продлевается и срок действия плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, уточнили в кабмине.

Кроме того, с 1 сентября 2024 г. по 31 августа 2026 г. будут действовать экспортные пошлины на семена рапса. Эта мера вводится взамен временного запрета на вывоз продукции. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за т.

Такие меры приняты «для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции», пояснили в правительстве. Они будут действовать на экспорт российской продукции за пределы ЕАЭС.

23 августа стало известно, что пошлина на экспорт подсолнечного шрота в сентябре 2024 г. будет увеличена до 2880,7 руб. за 1 т против 1869,7 руб. в августе. При этом на подсолнечное масло она останется на нулевом уровне. На этом уровне пошлина на масло держится уже 16-й месяц подряд, с июня 2023 г. Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло – $823,6/т ($798,3 месяц назад), на шрот – $222,3 ($211,2).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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