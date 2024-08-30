Правительство продлило пошлины на экспорт подсолнечника и сои на два года

23 августа стало известно, что пошлина на экспорт подсолнечного шрота в сентябре 2024 г. будет увеличена до 2880,7 руб. за 1 т против 1869,7 руб. в августе. При этом на подсолнечное масло она останется на нулевом уровне. На этом уровне пошлина на масло держится уже 16-й месяц подряд, с июня 2023 г. Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло – $823,6/т ($798,3 месяц назад), на шрот – $222,3 ($211,2).