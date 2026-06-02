В ЛНР ограничили продажу топлива на АЗС до 20 литров в одни руки

31 мая в Крыму были введены временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправка канистр была запрещена. 1 июня Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. По его словам, топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, однако перебои с поставками пока сохраняются.