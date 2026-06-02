AFLT47,28-0,63%CNY Бирж.10,791+1,42%IMOEX2 620,39+1,96%RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,05+0,44%RGBITR784,4+0,46%
Бизнес

В ЛНР ограничили продажу топлива на АЗС до 20 литров в одни руки

Власти Луганской народной республики (ЛНР) ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Теперь одному покупателю будут отпускать не более 20 л бензина или дизельного топлива, сообщили в правительстве региона.

В республиканском министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности отметили, что решение принято на фоне резкого роста спроса на горюче-смазочные материалы и сохраняющихся проблем с логистикой поставок. По словам главы министерства Константина Роговенко, проведенный мониторинг показал существенное увеличение потребления топлива населением в последние дни.

«С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской народной республике, а также учитывая рост спроса со стороны населения за прошедшие несколько дней, существует риск возникновения дефицита. Принято решение об ограничении отпуска бензина марок АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива – не более 20 л», – заявил он.

Кроме того, введен запрет на отпуск топлива в отдельную тару. Власти подчеркивают, что ограничения носят временный характер и будут отменены после стабилизации поставок нефтепродуктов на территорию республики и улучшения ситуации с обеспечением АЗС.

31 мая в Крыму были введены временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправка канистр была запрещена. 1 июня Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. По его словам, топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, однако перебои с поставками пока сохраняются.

2 июня Министерство энергетики РФ сообщило, что принимает меры для обеспечения Крымского полуострова нефтепродуктами и поддерживает постоянный контакт с региональными властями и участниками топливного рынка.

