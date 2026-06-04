«Аэрофлот» объявил о запуске рейсов из Нижнего Новгорода в Минск
«Аэрофлот» с 29 июня начнет выполнять прямые рейсы из Чебоксар в Минск, а с 5 июля – из Нижнего Новгорода в столицу Белоруссии. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский на сессии Петербургского экономического форума.
По его словам, полеты из Чебоксар запланированы два раза в неделю – по понедельникам и четвергам, из Нижнего Новгорода – три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Александров отметил, что продажа билетов на новые рейсы уже открыта, перевозки будут осуществляться на лайнерах Airbus A320 в эконом- и бизнес-классах.
Помимо этого, «Аэрофлот» шесть раз в сутки летает в Минск из Москвы.
6 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным Александровский сообщил, что в 2026 г. авиакомпания планирует перевезти 1,5 млн человек через аэропорты Геленджика и Краснодара.
Скорректированный чистый убыток ПАО «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности в I квартале составил 8,8 млрд руб., что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода 2025 г.