Глазьев: ряд производителей захотели получить знак «Товар Союзного государства»

В феврале на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства президент РФ Владимир Путин говорил, что торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2025 г. составил $52 млрд. Москва находится на первом месте по капиталовложениям в белорусскую экономику – около $4,5 млрд, в стране работают около 2500 российских компаний.