Глазьев: ряд производителей захотели получить знак «Товар Союзного государства»
Глазьев сообщил, что, по словам зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты, соответствующая работа начата, есть желающие.
2 июня «Ведомости» писали, что Минпромторг будет заниматься верификацией продукции, претендующей на получение статуса «Товар Союзного государства».
Соответствующие полномочия были предоставлены ведомству постановлением правительства.
В феврале на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства президент РФ Владимир Путин говорил, что торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2025 г. составил $52 млрд. Москва находится на первом месте по капиталовложениям в белорусскую экономику – около $4,5 млрд, в стране работают около 2500 российских компаний.