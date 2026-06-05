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Глазьев: ряд производителей захотели получить знак «Товар Союзного государства»

Ведомости

Некоторые производители выразили желание получить знак «Товар Союзного государства». Об этом госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФа.

Глазьев сообщил, что, по словам зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты, соответствующая работа начата, есть желающие.

2 июня «Ведомости» писали, что Минпромторг будет заниматься верификацией продукции, претендующей на получение статуса «Товар Союзного государства».

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Соответствующие полномочия были предоставлены ведомству постановлением правительства.

В феврале на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства президент РФ Владимир Путин говорил, что торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2025 г. составил $52 млрд. Москва находится на первом месте по капиталовложениям в белорусскую экономику – около $4,5 млрд, в стране работают около 2500 российских компаний.

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