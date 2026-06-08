Минэнерго: сложности с топливом на юге связаны с ростом атак на предприятия ТЭКа

8 июня вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, где призвал определить конкретные шаги по отслеживанию ситуации в отрасли. Ограничения на продажу топлива в Крыму действуют с конца мая. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили. Местные власти заявляли, что логистические сложности могут продлиться еще около месяца.