Минэнерго: сложности с топливом на юге связаны с ростом атак на предприятия ТЭКа
Сложности с поставками топлива в южных регионах связаны с ростом атак на предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом заявили в Минэнерго РФ.
«Предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Ведомство сформировало отраслевой штаб, куда входят представители ключевых компаний российского ТЭКа. Его задача – обеспечение «стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».
8 июня вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, где призвал определить конкретные шаги по отслеживанию ситуации в отрасли. Ограничения на продажу топлива в Крыму действуют с конца мая. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили. Местные власти заявляли, что логистические сложности могут продлиться еще около месяца.