Новаку представили меры по насыщению российского топливного рынка
На совещании с вице-премьером РФ Александром Новаком представили комплекс мер по приоритетному обеспечению российского топливного рынка. Об этом сообщило правительство.
«Отдельно рассмотрен вопрос обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных посевных и уборочных работ. Отмечена необходимость бесперебойных поставок для нужд агропромышленного комплекса», – говорится в сообщении.
На встрече присутствовали представители нефтяных компаний. Они доложили властям о работе по максимальной загрузке производственных мощностей. Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе.
«Все действующие механизмы должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечивать стабильность поставок и сбалансированный уровень цен для всех участников рынка», – констатировал вице-премьер.
Правительство регулярно указывает на необходимость конкретных мер для стабильности топливного рынка в связи с проблемами в южных регионах России. В конце мая в Крыму ввели временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили.