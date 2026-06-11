Новаку представили меры по насыщению российского топливного рынка

Правительство регулярно указывает на необходимость конкретных мер для стабильности топливного рынка в связи с проблемами в южных регионах России. В конце мая в Крыму ввели временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили.