Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNAC0,335-0,45%CNY Бирж.10,604+0,18%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,440%RGBITR782,63+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Новаку представили меры по насыщению российского топливного рынка

Ведомости

На совещании с вице-премьером РФ Александром Новаком представили комплекс мер по приоритетному обеспечению российского топливного рынка. Об этом сообщило правительство.

«Отдельно рассмотрен вопрос обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных посевных и уборочных работ. Отмечена необходимость бесперебойных поставок для нужд агропромышленного комплекса», – говорится в сообщении.

На встрече присутствовали представители нефтяных компаний. Они доложили властям о работе по максимальной загрузке производственных мощностей. Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе.

«Все действующие механизмы должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечивать стабильность поставок и сбалансированный уровень цен для всех участников рынка», – констатировал вице-премьер.

Правительство регулярно указывает на необходимость конкретных мер для стабильности топливного рынка в связи с проблемами в южных регионах России. В конце мая в Крыму ввели временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили. 

В Кремле сообщили «Ведомостям», что Минэнерго разрабатывает комплекс мер, чтобы исправить ситуацию с трудностями с топливом на полуострове. 4 июня Новак заявил, что рынок топлива в России стабилен, поскольку цены на большей части АЗС страны растут не выше уровня инфляции.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь