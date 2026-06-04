Новак посчитал стабильным российский топливный рынок
Рынок топлива в России стабилен, цены на большей части АЗС страны растут не выше уровня инфляции, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В настоящее время ситуация стабильна. Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинстве заправок не выше инфляции, поэтому правительство вместе с ФАС и Министерством энергетики будет за этим следить», – отметил он.
Ограничения, связанные с отпуском топлива, сейчас действуют в Крыму и Севастополе. С 20 мая в регионах начали продавать бензин АИ-95 и АИ-92 на заправках сетей «АТАН» и «ТЭС» исключительно по талонам из-за перебоев с поставками. 3 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в регионе возобновлена свободная продажа топлива на большинстве заправок, но лимит в 20 л в одни руки сохраняется. Кроме того, фиксируется запрет на продажу бензина в канистры.
2 июня Минэнерго РФ подчеркнуло, что принимает меры для обеспечения Крымского полуострова нефтепродуктами и поддерживает постоянный контакт с региональными властями и участниками топливного рынка.