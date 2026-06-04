Новак посчитал стабильным российский топливный рынок

Ограничения, связанные с отпуском топлива, сейчас действуют в Крыму и Севастополе. С 20 мая в регионах начали продавать бензин АИ-95 и АИ-92 на заправках сетей «АТАН» и «ТЭС» исключительно по талонам из-за перебоев с поставками. 3 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в регионе возобновлена свободная продажа топлива на большинстве заправок, но лимит в 20 л в одни руки сохраняется. Кроме того, фиксируется запрет на продажу бензина в канистры.