«Яндекс Доставка» запустила экспресс-доставку для продавцов Wildberries

5 июня «Ведомости» писали, что Wildberries, Ozon и «Авито» подписали дополнение к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, предусматривающее новые добровольные обязательства для участников рынка. В частности, платформы закрепят право продавцов отказаться от скидок, финансируемых за счет самой площадки, а также обязуются не ухудшать положение таких продавцов в поисковой выдаче или рейтингах.