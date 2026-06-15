«Яндекс Доставка» запустила экспресс-доставку для продавцов Wildberries
«Яндекс Доставка» запустила услугу экспресс-доставки для продавцов маркетплейса Wildberries, которые используют площадку как витрину и самостоятельно организуют выполнение заказов. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Продавцы смогут передавать доставку заказов «Яндекс Доставке» вместо создания собственной курьерской сети. Модель продаж через маркетплейс в формате витрины (EDBS) позволяет продавцам существенно сократить комиссию площадки – примерно с 50% до 3%. Однако для работы по этой схеме необходимо самостоятельно обеспечивать доставку экспресс-заказов в течение четырех часов.
Что такое EDBS
Ранее аналогичная возможность была запущена для продавцов маркетплейса Ozon. В Яндексе заявили, что продолжают развивать логистические решения для участников рынка электронной коммерции.
5 июня «Ведомости» писали, что Wildberries, Ozon и «Авито» подписали дополнение к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, предусматривающее новые добровольные обязательства для участников рынка. В частности, платформы закрепят право продавцов отказаться от скидок, финансируемых за счет самой площадки, а также обязуются не ухудшать положение таких продавцов в поисковой выдаче или рейтингах.