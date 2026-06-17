Европейские газохранилища подошли к лету с минимальными запасами за пять лет
Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе остается самым низким за последние пять лет. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Согласно опубликованной информации, в европейских подземных хранилищах находится на 9 млрд кубометров газа меньше, чем годом ранее. В относительном выражении разрыв составляет 16,6%. Это означает, что темпы восстановления запасов после завершения отопительного сезона пока не позволяют сократить отставание от уровня 2025 г. Особое внимание эксперты обращают на ситуацию в Нидерландах, где показатели заполненности остаются на рекордно низком уровне для данного периода с момента начала сезона закачки.
Сезон закачки в Европе стартовал около двух с половиной месяцев назад, однако подземные хранилища страны заполнены лишь примерно на одну пятую от их общей мощности. При этом одно из крупнейших хранилищ – ПХГ «Грейпскерк» – до сих пор остается пустым. В течение минувшей зимы из него был полностью отобран весь газ, однако восполнение запасов пока не началось. Всего на территории Нидерландов функционируют четыре подземных газовых хранилища.
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