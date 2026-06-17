Европейские газохранилища подошли к лету с минимальными запасами за пять лет

Сезон закачки в Европе стартовал около двух с половиной месяцев назад, однако подземные хранилища страны заполнены лишь примерно на одну пятую от их общей мощности. При этом одно из крупнейших хранилищ – ПХГ «Грейпскерк» – до сих пор остается пустым. В течение минувшей зимы из него был полностью отобран весь газ, однако восполнение запасов пока не началось. Всего на территории Нидерландов функционируют четыре подземных газовых хранилища.