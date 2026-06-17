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Норматив биржевых продаж бензина могут снизить до 10% на три месяца

Ведомости

Профильные ведомства совместно с нефтяными компаниями готовят решение о временном снижении норматива биржевых продаж бензина с 15 до 10% от объема производства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По данным собеседников агентства, высвободившиеся объемы топлива планируется направить на обеспечение сельхозпроизводителей и других социально значимых потребителей.

Предполагается, что новый норматив будет действовать в течение трех месяцев – с июля по сентябрь 2026 г. включительно. При этом требования по обязательным продажам дизельного топлива на бирже менять не планируется.

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До этого сообщалось, что РЖД создала специальный штаб по координации перевозок нефтепродуктов. Его задача – обеспечить стабильную доставку нефтяных грузов с учетом текущей оперативной обстановки. Особое внимание уделяется снабжению аэропортов авиакеросином. В компании отмечали, что логистика выстраивается таким образом, чтобы не допустить дефицита топлива, а перевозки организуются с учетом максимальных возможностей инфраструктуры.

16 июня Федеральная антимонопольная служба также сообщала о выявлении признаков картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами. По данным ведомства, ряд компаний подозревается в регулярной перепродаже бензина и дизельного топлива по завышенным ценам с целью получения дохода в особо крупном размере.

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