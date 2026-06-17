Норматив биржевых продаж бензина могут снизить до 10% на три месяца
По данным собеседников агентства, высвободившиеся объемы топлива планируется направить на обеспечение сельхозпроизводителей и других социально значимых потребителей.
Предполагается, что новый норматив будет действовать в течение трех месяцев – с июля по сентябрь 2026 г. включительно. При этом требования по обязательным продажам дизельного топлива на бирже менять не планируется.
До этого сообщалось, что РЖД создала специальный штаб по координации перевозок нефтепродуктов. Его задача – обеспечить стабильную доставку нефтяных грузов с учетом текущей оперативной обстановки. Особое внимание уделяется снабжению аэропортов авиакеросином. В компании отмечали, что логистика выстраивается таким образом, чтобы не допустить дефицита топлива, а перевозки организуются с учетом максимальных возможностей инфраструктуры.
16 июня Федеральная антимонопольная служба также сообщала о выявлении признаков картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами. По данным ведомства, ряд компаний подозревается в регулярной перепродаже бензина и дизельного топлива по завышенным ценам с целью получения дохода в особо крупном размере.