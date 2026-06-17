Норматив биржевых продаж бензина могут снизить до 10% на три месяца

До этого сообщалось, что РЖД создала специальный штаб по координации перевозок нефтепродуктов. Его задача – обеспечить стабильную доставку нефтяных грузов с учетом текущей оперативной обстановки. Особое внимание уделяется снабжению аэропортов авиакеросином. В компании отмечали, что логистика выстраивается таким образом, чтобы не допустить дефицита топлива, а перевозки организуются с учетом максимальных возможностей инфраструктуры.