«Теремок» рассказал о росте продаж в своем первом баре

После успешного теста «Теремок» приступил к тиражированию формата: в ближайшее время откроются еще четыре бара в Москве и два в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день сеть насчитывает 349 ресторанов в Москве, Петербурге и Краснодаре, где работают более 6000 сотрудников. Оборот за 2025 г. составил 25,04 млрд руб., увеличившись на 17,3% по сравнению с 2024 г.