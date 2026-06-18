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Главная / Бизнес /

«Теремок» рассказал о росте продаж в своем первом баре

Ведомости

Пилотный бар сети ресторанов русской кухни «Теремок», открывшийся 23 марта на Большой Дмитровке в Москве, за два месяца работы увеличил продажи напитков в заведении на 39,6%, сообщила компания. Всего было продано почти 15 000 порций.

Как пояснил основатель сети Михаил Гончаров, проект создавался для масштабирования. По его словам, после того как в «Теремке» расширили линейку блюд и обновили дизайн ресторанов, в концепции не хватало «барных напитков ресторанного уровня». «Так и появилась идея создать еще одну рабочую станцию, профессиональный ресторанный бар с напитками», – прокомментировал Гончаров.

Среди наиболее популярных категорий – кофе (43% продаж), чаи (21%), фреши и смузи (11%), лимонады и холодные чаи (9%). На алкогольные и безалкогольные коктейли, матча и молочные коктейли пришлось около 13%. В июне меню дополнили холодные кофейные напитки – бамбл-кофе, холодный американо, капучино, латте, матча-капучино и эспрессо-тоник.

После успешного теста «Теремок» приступил к тиражированию формата: в ближайшее время откроются еще четыре бара в Москве и два в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день сеть насчитывает 349 ресторанов в Москве, Петербурге и Краснодаре, где работают более 6000 сотрудников. Оборот за 2025 г. составил 25,04 млрд руб., увеличившись на 17,3% по сравнению с 2024 г.

15 июня «Ведомости» рассказали, как устроен новый бар «Теремка» на Большой Дмитровке, отметив, что появление полноценной барной карты – закономерный этап развития сети. В марте 2026 г. основатель сети Михаил Гончаров в интервью «Ведомостям» объяснял, как сеть масштабируется без франшиз и держит экономику. 2 марта Минфин предложил освободить общепит от НДС до конца 2026 г., что может позитивно сказаться на отрасли в целом.

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