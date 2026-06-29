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«Аэрофлот» не планирует повышать цены на билеты из-за роста стоимости керосина

Ведомости

«Аэрофлот» не намерен перекладывать рост цен на авиакеросин в стоимость билетов, заявил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. По его словам, текущая экономика перевозчика позволяет этого не делать.

«Рост стоимости примерно в тех же цифрах находится, что и раньше. Всплесков не было с точки зрения перекладывания. Задача – все-таки остаться по стоимости билетов в инфляционных коридорах», – цитирует Александровского РБК.

Глава «Аэрофлота» также отметил, что компания не рассматривает использование хеджирования как инструмента для управления топливными рисками.

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В начале июня он оценивал рост затрат на авиакеросин за пять месяцев 2026 г. по группе «Аэрофлот» (входят также «Победа» и «Россия») в 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие затраты группы на авиакеросин составляют в среднем порядка 300 млрд руб. в год.

В июне власти представили пакет мер по стабилизации сегмента авиатоплива. Глава Минтранса Андрей Никитин оценивал рынок авиатоплива в России как стабильный, отмечая, что критических рисков не фиксируется, а ситуация остается управляемой.

В конце апреля – начале мая мировые авиакомпании рассматривали возможность пересмотра зимнего расписания и сокращения числа рейсов, если цены на авиатопливо останутся высокими на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Александровский отмечал, что дефицита авиатоплива в аэропортах компания не наблюдала, а по всей сети маршрутов группа полностью обеспечена необходимыми объемами керосина и заправкой.

1 июня правительство запретило экспорт авиатоплива до 30 ноября для стабилизации внутреннего рынка.

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