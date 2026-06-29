«Аэрофлот» не планирует повышать цены на билеты из-за роста стоимости керосина
«Аэрофлот» не намерен перекладывать рост цен на авиакеросин в стоимость билетов, заявил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. По его словам, текущая экономика перевозчика позволяет этого не делать.
Глава «Аэрофлота» также отметил, что компания не рассматривает использование хеджирования как инструмента для управления топливными рисками.
В начале июня он оценивал рост затрат на авиакеросин за пять месяцев 2026 г. по группе «Аэрофлот» (входят также «Победа» и «Россия») в 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие затраты группы на авиакеросин составляют в среднем порядка 300 млрд руб. в год.
В июне власти представили пакет мер по стабилизации сегмента авиатоплива. Глава Минтранса Андрей Никитин оценивал рынок авиатоплива в России как стабильный, отмечая, что критических рисков не фиксируется, а ситуация остается управляемой.
В конце апреля – начале мая мировые авиакомпании рассматривали возможность пересмотра зимнего расписания и сокращения числа рейсов, если цены на авиатопливо останутся высокими на фоне ситуации на Ближнем Востоке.