«Аэрофлот» не планирует повышать цены на билеты из-за роста стоимости керосина

В начале июня он оценивал рост затрат на авиакеросин за пять месяцев 2026 г. по группе «Аэрофлот» (входят также «Победа» и «Россия») в 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие затраты группы на авиакеросин составляют в среднем порядка 300 млрд руб. в год.