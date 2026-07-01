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Стиль жизни
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Главная / Бизнес /

«Яндекс.Такси» не увидело роста цен и оттока водителей из-за ситуации с топливом

Ведомости

«Яндекс.Такси» не наблюдает системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

При этом в городах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители тратят на заправках значительно больше времени, что сокращает их время на линии и усложняет работу.

Компания ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимитов топлива для такси. В сервисе «Яндекс про» в ближайшее время появится функция, которая будет показывать водителям актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках.

Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом

Бизнес / ТЭК

1 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации с топливом. По ее словам, не стоит драматизировать.

30 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников сказал, что существенная часть объектов энергоинфраструктуры в России используется далеко не на полную мощность. Более эффективная загрузка существующих мощностей способна обеспечить дополнительный экономический рост. 28 июня президент России Владимир Путин заявил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня.

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