«Яндекс.Такси» не увидело роста цен и оттока водителей из-за ситуации с топливом
«Яндекс.Такси» не наблюдает системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
При этом в городах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители тратят на заправках значительно больше времени, что сокращает их время на линии и усложняет работу.
Компания ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимитов топлива для такси. В сервисе «Яндекс про» в ближайшее время появится функция, которая будет показывать водителям актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках.
1 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации с топливом. По ее словам, не стоит драматизировать.
30 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников сказал, что существенная часть объектов энергоинфраструктуры в России используется далеко не на полную мощность. Более эффективная загрузка существующих мощностей способна обеспечить дополнительный экономический рост. 28 июня президент России Владимир Путин заявил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня.