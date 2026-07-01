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Главная / Бизнес /

Экспорт газа по «Турецкому потоку» в I полугодии вырос на 5%

Ведомости

Россия с начала года нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 5% – до 8,74 млрд куб. м, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В июне экспорт в Европу снизился на 26% в сравнении с маем и на 4% год к году – до 1,08 млрд куб. м. Это произошло на фоне ежегодных профилактических работ на газопроводе.

Средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в июне ниже на 4% год к году и на 24% меньше в сравнении с маем. В прошедшем месяце газопровод был загружен на 64%, перегоняя 36,2 млн куб. м в сутки.

17 июня в странах Евросоюза (ЕС) начал действовать запрет на поставку трубопроводного газа из России. Речь идет о переходном периоде для действующих контрактов.

26 января Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ). По документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. В марте президент РФ Владимир Путин говорил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки.

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