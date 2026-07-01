Экспорт газа по «Турецкому потоку» в I полугодии вырос на 5%

26 января Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ). По документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. В марте президент РФ Владимир Путин говорил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки.