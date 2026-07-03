Правительство утвердило порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах

«Ведомости» писали, что реестр посреднических цифровых платформ будет запущен не позднее 2 ноября 2026 г. Правила для реестра будут действовать до 2032 г., а включение платформы в него возможно по инициативе уполномоченного органа и по заявлению самой компании.