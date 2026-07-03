Правительство утвердило порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах
Правительство утвердило правила проверки карточек товаров на цифровых посреднических платформах – маркетплейсах. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.
Теперь в России установлен единый механизм проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров. До их публикации маркетплейсы обязаны убедиться в достоверности информации. Для проверки площадки должны обращаться к данным 12 государственных систем и реестров.
Минэкономразвития разработало проект о порядках проверки карточек товаров на цифровых посреднических платформах и продавцов, и владельцев пунктов выдачи в начале 2026 г.
«Ведомости» писали, что реестр посреднических цифровых платформ будет запущен не позднее 2 ноября 2026 г. Правила для реестра будут действовать до 2032 г., а включение платформы в него возможно по инициативе уполномоченного органа и по заявлению самой компании.