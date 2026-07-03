Казахстан продлит запрет на вывоз ряда нефтепродуктов до 2027 года
Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа о продлении действующего запрета на вывоз отдельных видов нефтепродуктов с территории республики. Ограничения планируется продлить с 22 ноября 2026 г. по 22 мая 2027 г. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Согласно документу, речь идет о запрете на экспорт бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, включая поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Также рассматривается введение дополнительных ограничений на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума в период с 1 января по 30 июня 2027 г.
В ведомстве уточнили, что меры вводятся сроком на шесть месяцев и предусматривают отдельные исключения, включая гуманитарные поставки и экспорт по решениям правительства.
2 июля власти Киргизии направили официальные обращения в адрес России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана с просьбой содействовать обеспечению стабильных поставок топлива. В заявлении минэнерго Киргизии сообщается, что ведутся также переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере. В киргизском ведомстве отметили, что республика по-прежнему зависит от импорта основной части горюче-смазочных материалов.
1 июля вице-премьер Александр Новак в ходе на Финансового конгресса заявил, что внутренний рынок России обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. Вице-премьер подчеркнул, что вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих заправках в пределах инфляции. Однако есть «разрыв» с ценами на независимых АЗС.