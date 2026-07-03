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«Гранд Сервис Экспресс» запустит новые поезда в Новороссийск и Анапу

Ведомости

Организатор железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» расширяет маршрутную сеть и запускает новые поезда из Москвы в Новороссийск и Ростов-на-Дону, а также из Санкт-Петербурга в Анапу. Об этом сообщили в Telegram-канале перевозчика.

Всего будут открыты три новых маршрута. Поезд №153/154 Москва – Ростов-на-Дону уже начал курсировать. Первый рейс из Ростова-на-Дону отправился 2 июля в 12:17 мск и прибыл в Москву 3 июля в 9:40.

Поезд №177/178 Санкт-Петербург – Анапа начнет курсировать с 16 июля через день. Первый рейс отправится из Санкт-Петербурга 16 июля в 1:40 и прибудет в Анапу 17 июля в 22:02.

В Крыму временно сократили срок открытия продажи ж/д билетов до 45 суток

Общество

Ежедневное сообщение между Москвой и Новороссийском обеспечит поезд №433/434. Первый рейс из столицы отправится 10 июля в 17:45 и прибудет в Новороссийск 12 июля в 5:20.

«Продажа билетов на эти поезда открывается за 30 суток», – говорится в сообщении.

2 июля сообщалось, что срок открытия продажи железнодорожных билетов на поезда в Крым был временно сокращен до 45 суток. 25 июня оперштаб Крыма совместно с минтрансом и перевозчиком принял решение сократить количество пассажирских поездов, следующих на полуостров и обратно. Ежедневно в Крым и из Крыма теперь отправляются семь поездов, которые следуют до станции «Керчь-Южная» и обратно.

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