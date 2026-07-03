«Гранд Сервис Экспресс» запустит новые поезда в Новороссийск и Анапу

2 июля сообщалось, что срок открытия продажи железнодорожных билетов на поезда в Крым был временно сокращен до 45 суток. 25 июня оперштаб Крыма совместно с минтрансом и перевозчиком принял решение сократить количество пассажирских поездов, следующих на полуостров и обратно. Ежедневно в Крым и из Крыма теперь отправляются семь поездов, которые следуют до станции «Керчь-Южная» и обратно.