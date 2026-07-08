РСТ: цены на авиабилеты в 2026 году не изменились

Он также отметил, что сейчас из России выполняются прямые рейсы в 35 государств. Одновременно растет доля иностранных авиакомпаний на международных направлениях. В качестве примера Горин привел авиасообщение с Китаем, где еженедельно выполняется около 270 рейсов. Из них 150 приходится на китайских перевозчиков, а 120 – на российских.