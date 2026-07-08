Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,199-0,76%MGTS1 266+7,11%AVAN532+0,38%IMOEX2 202,7+0,56%RTSI911,52+0,56%RGBI112,83+1,52%RGBITR752,91+1,52%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

РСТ: цены на авиабилеты в 2026 году не изменились

Ведомости

Стоимость авиаперелетов по России и на международных направлениях в 2026 г. не увеличилась, несмотря на проблемы с топливом. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, средние тарифы на многих зарубежных маршрутах сохранились на уровне прошлого года, а по отдельным направлениям даже снизились благодаря расширению полетных программ. Горин связал это с увеличением числа стыковочных рейсов, которые также пользуются спросом.

«На внутреннем рынке авиакомпании в условиях ограниченного спроса с осторожностью подходят к ценообразованию. Несмотря на известные из СМИ и заявлений некоторых авиакомпаний проблемы с топливом, цены на перелеты пока не повышались», – заявил Горин (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что сейчас из России выполняются прямые рейсы в 35 государств. Одновременно растет доля иностранных авиакомпаний на международных направлениях. В качестве примера Горин привел авиасообщение с Китаем, где еженедельно выполняется около 270 рейсов. Из них 150 приходится на китайских перевозчиков, а 120 – на российских.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь