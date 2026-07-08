РСТ: цены на авиабилеты в 2026 году не изменились
Стоимость авиаперелетов по России и на международных направлениях в 2026 г. не увеличилась, несмотря на проблемы с топливом. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
По его словам, средние тарифы на многих зарубежных маршрутах сохранились на уровне прошлого года, а по отдельным направлениям даже снизились благодаря расширению полетных программ. Горин связал это с увеличением числа стыковочных рейсов, которые также пользуются спросом.
«На внутреннем рынке авиакомпании в условиях ограниченного спроса с осторожностью подходят к ценообразованию. Несмотря на известные из СМИ и заявлений некоторых авиакомпаний проблемы с топливом, цены на перелеты пока не повышались», – заявил Горин (цитата по ТАСС).
Он также отметил, что сейчас из России выполняются прямые рейсы в 35 государств. Одновременно растет доля иностранных авиакомпаний на международных направлениях. В качестве примера Горин привел авиасообщение с Китаем, где еженедельно выполняется около 270 рейсов. Из них 150 приходится на китайских перевозчиков, а 120 – на российских.