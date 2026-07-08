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«Камаз» хочет вывести на рынок собственных антропоморфных роботов

Ведомости

Крупнейший российский производитель грузовиков ПАО «Камаз» хочет выйти на рынок с антропоморфными роботами собственной разработки. Об этом заявил технический директор компании Витольд Коморовский, выступая на «Иннопроме».

«Сейчас мы это пилотируем внутри себя. Но я думаю, что к концу 2026 г. или в 2027 г. выйдем с предложением на рынок», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Коморовского, «Камаз» хочет стать «чуть-чуть производителем роботов». Это будут антропоморфные манипуляторы с пропорциями, повторяющими человеческие руки, рассказал он. В них предусмотрены сменные захваты для быстрой перестройки робота под новые задачи. Роботом можно будет управлять дистанционно.

По итогам 2025 г. чистый убыток производителя по МСФО составил 43 млрд руб. по сравнению с прибылью в 731 млн руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3% до 382,1 млрд руб., операционный убыток составил 17,1 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 22,8 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль упала на 54% до 28,3 млрд руб.

23 декабря 2025 г. «Камаз» представил стратегию своего развития на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Компания планирует увеличить выручку до 977 млрд руб. к 2036 г. Доля экспорта должна достигнуть 17%. Цели предполагают ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение следующих 10 лет. К 2026 г. компания намерена реализовать по 56 000 автомобилей. Рост выручки обеспечат расширение масштаба производства и диверсификация бизнеса.

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