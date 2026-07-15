Потанин: ситуация на рынке металлов остается сложной из-за логистики и санкций
Конъюнктура мирового рынка металлов остается сложной, несмотря на устойчивый спрос на продукцию. Об этом заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Потатнин отметил, что компания последние пять лет работает в сложных условиях, но при этом ей удалось выйти на новые рынки сбыта продукции, по-новому отстраивать систему платежей и логистические цепочки. «Норникель» также практически полностью заменил программное обеспечение.
По его словам, основными трудностями для компании остаются вопросы логистики и сбыта продукции, хотя спрос на металлы сохраняется. Глава «Норникеля» также сообщил, что в рамках экологических проектов предприятие стремится полностью отказаться от зависимости от зарубежных технологий, сотрудничество с которыми оказалось затруднено.
Потанин подчеркнул, что значительная часть серной программы уже реализована, а завершить оставшиеся работы компания рассчитывает с использованием российских разработок или решений из дружественных юрисдикций.
В ходе встречи глава «Норникеля» также заявил, что компания планирует по итогам 2026 г. выйти на рекордный объем добычи руды в Норильском промышленном районе. По его словам, ожидаемый показатель добычи компании превысит 17 млн тонн.
30 июня акционеры «Норникеля» на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 г. Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль компании за 2025 г. составила $2,47 млрд, увеличившись на 36% по сравнению с 2024 г. ($1,81 млрд). Последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды в 2023 г. Общий размер объявленных дивидендов составил 139 920 млн руб. При этом размер дивидендов за 1 акцию составил 915,33 руб. (4 апреля 2024 г. «Норникель» провел сплит).