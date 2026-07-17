Новак: автомобили с ДВС сохранят свои позиции на рынке
Автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) не исчезнут в обозримом будущем, несмотря на развитие электрического и газомоторного транспорта. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
«На сегодняшний день это можно сравнить с тем, когда все перейдут с углеводородов на солнце и ветер. Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, доля углеводородов в мировой экономике сохраняется очень высокой – примерно 80–85%, и они еще длительное время будут доминировать», – сказал он.
По его словам, аналогичный сценарий ожидает и автомобильную отрасль. Доля электромобилей и транспорта на газомоторном топливе будет увеличиваться, однако двигатели внутреннего сгорания сохранят свою нишу. При этом производители продолжают совершенствовать традиционные моторы, делая их более экономичными и экологичными.
Вице-премьер также отметил, что в России продолжается развитие альтернативных видов транспорта. По его данным, в прошлом году в стране было произведено 15 000 автомобилей на газомоторном топливе, а государство поддерживает строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. По его оценке, сегмент электромобилей также будет расти по мере расширения инфраструктуры зарядных станций.
В качестве примера Новак привел «АвтоВАЗ», который выпускает автомобили сразу с несколькими типами силовых установок. В линейке компании представлены традиционные модели с ДВС, битопливная Lada Vesta и электрический e-Largus. Такой подход вице-премьер назвал правильным, подчеркнув, что конкуренция между различными технологиями будет способствовать повышению качества автомобилей для потребителей.
10 июля Новак сообщал, что в России есть дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак украинских беспилотников. По его словам, введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. Есть также перекупщики, которые используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать, добавил вице-премьер.