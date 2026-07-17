Новак: автомобили с ДВС сохранят свои позиции на рынке

«На сегодняшний день это можно сравнить с тем, когда все перейдут с углеводородов на солнце и ветер. Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, доля углеводородов в мировой экономике сохраняется очень высокой – примерно 80–85%, и они еще длительное время будут доминировать», – сказал он.