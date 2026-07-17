Активы Митюшова включили в план приватизации на 2026–2028 годы

7 марта сообщалось, что бывший глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и Митюшов могли вывести из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб. Предполагалось, что вырученные деньги они направили на зарубежные счета и на покупки бизнеса в РФ.