Активы Митюшова включили в план приватизации на 2026–2028 годы
Правительство России включило в план приватизации на 2026–2028 гг. три башкирские компании, ранее взысканные в доход государства у бывшего менеджера группы «Газпром» Алексея Митюшова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
В список вошли 100% акций АО «Салаватнефтемаш», а также 100% долей ООО «Салаватский катализаторный завод» и ООО «Ремэнергомонтаж».
В мае Фрунзенский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры России, по которому имущество Митюшова и его родственников обращено в доход государства.
7 марта сообщалось, что бывший глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и Митюшов могли вывести из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб. Предполагалось, что вырученные деньги они направили на зарубежные счета и на покупки бизнеса в РФ.