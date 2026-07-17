Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL19,255-5,31%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,62-0,52%RGBITR740,7-0,47%
Главная / Бизнес /

Активы Митюшова включили в план приватизации на 2026–2028 годы

Ведомости

Правительство России включило в план приватизации на 2026–2028 гг. три башкирские компании, ранее взысканные в доход государства у бывшего менеджера группы «Газпром» Алексея Митюшова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

В список вошли 100% акций АО «Салаватнефтемаш», а также 100% долей ООО «Салаватский катализаторный завод» и ООО «Ремэнергомонтаж».

В мае Фрунзенский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры России, по которому имущество Митюшова и его родственников обращено в доход государства.

7 марта сообщалось, что бывший глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и Митюшов могли вывести из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб. Предполагалось, что вырученные деньги они направили на зарубежные счета и на покупки бизнеса в РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте