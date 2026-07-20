Контейнерные перевозки в России в первом полугодии 2026 года выросли на 6%
Контейнерный рынок России расширится на 6% за январь – июнь 2026 г. Объем контейнерных перевозок достиг 3,47 млн TEU (20-футовый эквивалент), сообщила транспортная группа Fesco в Telegram-канале.
- Объем импорта за первое полугодие увеличился на 14% и составил 1,52 млн TEU.
- Внутренние контейнерные перевозки выросли на 3,6% (695 000 TEU).
При этом в июне объем контейнерного рынка достиг 610 000 ДФЭ. Это на 8,9% больше, чем в 2025 г.
18 марта Fesco отметила , что большая часть контейнерных перевозок в 2025 г. пришлась на отправку через сухопутные погранпереходы – 2,04 млн TEU. На втором месте – перевозки через дальневосточные порты – 1,3 млн TEU. Далее последующие поставки контейнеров по железной дороге – 1,2 млн TEU, перевозки через порты Балтики – 907 000 TEU и Азово-Черноморского бассейна – 809 000 TEU.
Из-за эскалации конфликта на Востоке и блокировки Ормузского пролива перевозки между Россией и странами Персидского залива были почти полностью прекращены. В связи с этим в марте председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что допускает рост перевозок контейнеров в сторону портов Дальнего Востока и сухопутных погранпереходов как альтернативных путей перевозок – из-за закрытия Ормузского пролива и нестабильной ситуации в регионе.
В январе – июне 2025 г. перевозки грузов в контейнерах в России составили 2,67 млн TEU. При этом импорт сократился на 5% до 1,12 млн TEU, железнодорожный транзит – на 4% до 240 000 TEU, внутренние перевозки – на 13% до 491 000 TEU. Контейнерный экспорт вырос на 8% до 818 000 TEU.