Контейнерные перевозки в России в первом полугодии 2026 года выросли на 6%

Из-за эскалации конфликта на Востоке и блокировки Ормузского пролива перевозки между Россией и странами Персидского залива были почти полностью прекращены. В связи с этим в марте председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что допускает рост перевозок контейнеров в сторону портов Дальнего Востока и сухопутных погранпереходов как альтернативных путей перевозок – из-за закрытия Ормузского пролива и нестабильной ситуации в регионе.