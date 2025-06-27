Контейнерный рынок России за пять месяцев снизился на 3%

В прошлом году был поставлен абсолютный рекорд по ввозу легковушек из КНР, показатель составил $15,2 млрд – на 31% больше по сравнению с 2023 г. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе – апреле импорт легковых автомобилей в Россию составил $1,9 млрд – на 47% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.