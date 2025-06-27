Контейнерный рынок России за пять месяцев снизился на 3%Он реагирует на сокращение потребительского спроса из-за охлаждения экономики
Перевозки грузов в контейнерах в России в январе – мае 2025 г. составили 2,67 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент, ДФЭ). Об этом говорится в сообщении транспортной группы Fesco 27 июня. Данный показатель на 3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Импорт снизился на 5% до 1,12 млн TEU, железнодорожный транзит – на 4% до 240 000 TEU, внутренние перевозки – на 13% до 491 000 TEU, говорится в сообщении. Контейнерный экспорт вырос на 8% до 818 000 TEU.
По данным группы, наибольшую динамику продолжают показывать экспортные перевозки через сухопутные погранпереходы – рост на 17% относительно января – мая 2024 г. Абсолютные значения в сообщении не приводятся. Экспортные контейнерные отправки через порты Дальнего Востока выросли на 9%, через порт Новороссийск – на 5%. Экспорт через порты Балтийского бассейна уменьшился на 8%.
В то же время импорт через порты Балтики за пять месяцев вырос на 13%, через Новороссийск – на 8%, а через порты Дальнего Востока снизился на 16%.
В мае общий объем контейнерных перевозок снизился на 7% год к году до 540 000 TEU, следует из сообщения Fesco.
По оценке компании, главным фактором, влияющим на контейнерный рынок, остается снижение импортных перевозок в сегменте готовых автомобилей из Китая в Россию после прошлогодних пиков, которые фиксировались на фоне повышения ставок утилизационного сбора. «Не видим ничего критичного, рынок просто охладился после взрывного роста», – говорит представитель компании.
В 2024 г., по данным компании, контейнерный рынок вырос на 6% к 2023 г. до почти 6,6 млн TEU. В марте Fesco прогнозировала его рост в 2025 г. на 3%. Из-за складывающихся внешних факторов прогноз был пересмотрен в сторону «небольшого снижения», сказал «Ведомостям» представитель компании.
В прошлом году был поставлен абсолютный рекорд по ввозу легковушек из КНР, показатель составил $15,2 млрд – на 31% больше по сравнению с 2023 г. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе – апреле импорт легковых автомобилей в Россию составил $1,9 млрд – на 47% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
С начала 2025 г. в сегменте контейнерных перевозок наблюдается снижение показателей, соглашается представитель группы «Дело». Денежно-кредитная политика ЦБ и высокие ставки по депозитам способствовали сокращению потребительского спроса, что отразилось на снижении грузовой базы, объясняет он.
По данным компании, в январе – мае снижение объема контейнерного рынка составило 4–5%, включая транзитные перевозки из Азии в Европу. Частично оно компенсировано ростом экспорта, хотя внутренние перевозки и импорт незначительно снижаются, добавляет представитель группы. Основное сокращение «Дело» фиксирует на Дальнем Востоке и в сегменте железнодорожных перевозок.
Перевозки груженых и порожних контейнеров по сети РЖД в январе – мае снизились почти на 2% год к году до 3,2 млн TEU, сообщала компания ранее в июне. В том числе во внутреннем сообщении за этот период было отправлено 1,26 млн TEU (-2%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 2,3 млн TEU (-4%). В них перевезено 33,8 млн т грузов (-0,3%). Погрузка на сети РЖД в январе – мае сократилась на 7,3% до 465,2 млн т, в мае – на 9,4% до 94,6 млн т, следует из данных компании. Из них на «остальные грузы», включая контейнерные, пришлось 46,7 млн т (-6%).
Сейчас происходит достаточно сильная просадка объемов импорта, как следствие – растет парк незадействованных в перевозках фитинговых платформ, используемых для перевозки контейнеров, и снижаются ставки аренды на них, отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Особенно тревожная ситуация по 80-футовым платформам, уточняет он.
Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ) РЖД прогнозировал рост контейнерных перевозок в РФ в 2025 г. на уровне 1% до 8 млн TEU («Ведомости» писали об этом 26 мая). В 2035 г., по оценке института, этот объем будет составлять 10–12 млн TEU, что на 27–52% больше по сравнению с 2024 г. Рост контейнеризации грузов в 2025–2035 гг. обеспечит развитие логистической инфраструктуры за счет строительства новых терминалов, считают в ИЭРТе.