Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесли на осенний период
Плановые ремонты сибирских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) перенесены на осень 2026 г. Решение принято для гарантии достаточного предложения нефтепродуктов на российском рынке, сообщается в июльском докладе Банка России, посвященном текущему состоянию региональной экономики.
В мае крупные сибирские НПЗ работали при полной загрузке производственных мощностей. Независимые заводы тоже улучшили производственные показатели. Так, независимый региональный НПЗ практически вдвое увеличил загрузку производственных мощностей, в том числе за счет переработки давальческого сырья, рассказал регулятор.
По данным ЦБ, производство бензина и дизельного топлива на НПЗ в Центральной России в январе – июне снизилось относительно аналогичного периода прошлого года из-за проведения внеплановых ремонтов.
По данным Росстата, с 7 по 13 июля потребительские цены на бензин выросли на 2,3%, а на дизель – на 3,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин составило +1,3% и +0,3% соответственно. Больше всего подорожала марка АИ-92 – на 2,4%. На АИ-95 цены выросли на 2,2%, а на АИ-98 – на 1,1%. Дизельное топливо в среднем по России стоит 91,21 руб.
10 июля вице-премьер Александр Новак говорил, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как НПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Он пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка.