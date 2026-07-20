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Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесли на осенний период

Ведомости

Плановые ремонты сибирских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) перенесены на осень 2026 г. Решение принято для гарантии достаточного предложения нефтепродуктов на российском рынке, сообщается в июльском докладе Банка России, посвященном текущему состоянию региональной экономики.

В мае крупные сибирские НПЗ работали при полной загрузке производственных мощностей. Независимые заводы тоже улучшили производственные показатели. Так, независимый региональный НПЗ практически вдвое увеличил загрузку производственных мощностей, в том числе за счет переработки давальческого сырья, рассказал регулятор.

По данным ЦБ, производство бензина и дизельного топлива на НПЗ в Центральной России в январе – июне снизилось относительно аналогичного периода прошлого года из-за проведения внеплановых ремонтов.

По данным Росстата, с 7 по 13 июля потребительские цены на бензин выросли на 2,3%, а на дизель – на 3,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин составило +1,3% и +0,3% соответственно. Больше всего подорожала марка АИ-92 – на 2,4%. На АИ-95 цены выросли на 2,2%, а на АИ-98 – на 1,1%. Дизельное топливо в среднем по России стоит 91,21 руб.

10 июля вице-премьер Александр Новак говорил, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как НПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Он пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка.

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