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ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с территориальными управлениями возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Их заподозрили в нарушениях антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.

«Выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства», – пояснили в ФАС (цитата по «РИА Новости»).

14 июля служба сообщала, что по итогам мониторинга цен выдала предупреждения 14 участникам топливного рынка. Меры коснулись компаний в Кировской, Нижегородской и Саратовской областях, Удмуртии, а также Краснодарском крае.

6 июля ФАС также возбудила дела в отношении шести независимых участников топливного рынка Московского региона. Их подозревают в согласованном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо. Фигурантами дела стали ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и один индивидуальный предприниматель.

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