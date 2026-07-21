ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с территориальными управлениями возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Их заподозрили в нарушениях антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.