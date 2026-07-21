ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с территориальными управлениями возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Их заподозрили в нарушениях антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.
«Выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства», – пояснили в ФАС (цитата по «РИА Новости»).
14 июля служба сообщала, что по итогам мониторинга цен выдала предупреждения 14 участникам топливного рынка. Меры коснулись компаний в Кировской, Нижегородской и Саратовской областях, Удмуртии, а также Краснодарском крае.
6 июля ФАС также возбудила дела в отношении шести независимых участников топливного рынка Московского региона. Их подозревают в согласованном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо. Фигурантами дела стали ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и один индивидуальный предприниматель.