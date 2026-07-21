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Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

С 23 июля запрещен ввоз продукции от пяти экспортеров
Ведомости

Россельхознадзор с 23 июля введет ограничения на ввоз овощей и фруктов от пяти экспортеров из Узбекистана из-за нарушений фитосанитарных требований. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, ограничения затронут продукцию поставщиков, у которых было зафиксировано наибольшее число нарушений.

«Основной объем товаров, поступающих от них, составляют: белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие», – говорится в сообщении.

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Политика / Международные отношения

Как отметили в Россельхознадзоре, с начала 2026 г. в продукции из Узбекистана выявлено 132 случая обнаружения карантинных объектов. Среди них – вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный (калифорнийский) цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы.

До этого аналогичные меры были введены в отношении продукции из Армении. В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня ограничения распространились на вишню, виноград и живую рыбу, с 3 июня – на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. С 12 июня ведомство ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в другие страны ЕАЭС.

17 июня руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт пояснял, что ограничения на поставки армянской продукции связаны исключительно с выявленными фитосанитарными нарушениями и не имеют политической подоплеки.

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