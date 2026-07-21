Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

До этого аналогичные меры были введены в отношении продукции из Армении. В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня ограничения распространились на вишню, виноград и живую рыбу, с 3 июня – на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. С 12 июня ведомство ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в другие страны ЕАЭС.