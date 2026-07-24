Лихачев счел недостаточной реакцию МАГАТЭ на гибель главного инженера ЗАЭС

«С одной стороны МАГАТЭ отреагировало на этот факт, сказав о неприемлемости атак на станцию, атак на персонал, но это опять были общие оценки, к сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).