Лихачев счел недостаточной реакцию МАГАТЭ на гибель главного инженера ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя гибель главного инженера Запорожской АЭС, ограничилось общими заявлениями, адресной критики не прозвучало. Об этом журналистам заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
«С одной стороны МАГАТЭ отреагировало на этот факт, сказав о неприемлемости атак на станцию, атак на персонал, но это опять были общие оценки, к сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, эти вопросы продолжат ставить перед МАГАТЭ и информировать о случившемся представителей других стран.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля при атаке украинского беспилотника на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, еще один сотрудник станции получил ранения.
После произошедшего Лихачев заявлял, что трагедия стала возможной «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств». По его словам, подобные действия могут привести к масштабному ядерному инциденту, последствия которого затронут РФ, Украину и Европу.
В тот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал произошедшее недопустимой атакой на атомную электростанцию и ее руководство. Он подчеркнул, что подобные инциденты создают серьезную угрозу ядерной безопасности, и призвал немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты, вблизи них, а также против их персонала.