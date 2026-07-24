Производитель Vanish и Durex продаст бизнес в РФ в сфере бытовой химии

В октябре 2025 г. российская торговая сеть «Лента» объявила о прекращении сотрудничества с Reckitt. Такое решение было принято в связи с расхождениями «в понимании экономической целесообразности» условий сотрудничества. Речь идет о модели «net-net», предполагающей отказ от бонусов, которые поставщик выплачивает сети. Переход на эту модель начался в 2024 г. для обеспечения прозрачности ценообразования и своевременности расчетов с партнерами.