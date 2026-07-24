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Производитель Vanish и Durex продаст бизнес в РФ в сфере бытовой химии

Ведомости

Британская Reckitt Benckiser Group приняла решение продать подразделение по производству средств гигиены в России группе «Арнест», сообщила компания на сайте.

Компании принадлежат бренды Finish, Vanish, Nurofen, Veet и Durex. В публикации отмечается, что выручка от выпуска средств гигиены в России в 2025 г. составила около 1% от общей чистой выручки Reckitt Benckiser Group.

По данным компании, завершить сделку планируется во втором полугодии 2026 г. Этот срок назван с учетом получения разрешений со стороны регулятором Великобритании. В рамках сделки группе «Арнест» будет продано предприятие в Московской области и принадлежащая местным компаниям интеллектуальная собственность. Кроме того, переведены будут примерно 400 местных сотрудников.

В октябре 2025 г. российская торговая сеть «Лента» объявила о прекращении сотрудничества с Reckitt. Такое решение было принято в связи с расхождениями «в понимании экономической целесообразности» условий сотрудничества. Речь идет о модели «net-net», предполагающей отказ от бонусов, которые поставщик выплачивает сети. Переход на эту модель начался в 2024 г. для обеспечения прозрачности ценообразования и своевременности расчетов с партнерами.

АО «Арнест» – это производитель парфюмерных и косметических средств в России. Компания зарегистрирована в Невинномысске Ставропольского края, она начала свою деятельность в 1992 г. Гендиректором является Александр Долин.

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